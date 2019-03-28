Москва, 28 марта, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Семь российских компаний проведут испытания антиобледенительной жидкости для защиты пассажирских вагонов зимой 2019−2020 года, сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги».

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«Для подготовки тестовых испытаний ОАО «РЖД» запрошена необходимая документация, подтверждающая исключение риска повреждения подвижного состава при применении предлагаемой продукции», — говорится в сообщении.

Ещё по семи инновационным предложениям компания ожидает получить информацию о расширенных технических характеристиках для их дальнейшего рассмотрения.

Напомним, «РЖД» проводит открытый запрос решений и технологий, которые позволят предотвратить образование наледи и скопление мокрого снега на пассажирских вагонах зимой. На первом этапе конкурса в адрес компании поступило более 30 заявок от российских предприятий.

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