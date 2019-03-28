Пермь, 28 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев может посетить Пермь 2 апреля. Об этом сообщают СМИ. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По данным издания «Местное время», где именно побывает Дмитрий Медведев пока неизвестно. В данный момент его маршрут составляется.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев ранее бывал в Перми в 2007, 2012 и 2016 годах. В мае 2007 года он познакомился с опытом Пермского края по устройству детей-сирот в семьи, посетив, в частности, пермский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, он провел окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа.

Весной 2012 года Медведев посетил крупнейший в стране нефтехимический холдинг «Сибур». Осенью 2016 года вице-премьер в режиме видеоконференции принял участие в церемонии пуска линии по производству проката с нанесением декоративного полимерного покрытия и провёл совещание, темой которого стало развитие производств высоких переделов в чёрной и цветной металлургии.