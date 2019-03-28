Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 марта, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Ярославской области жителям микрорайона Чкаловский в Переславле Залесском с 24 марта перестала поступать горячая вода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В микрорайоне проживает несколько тысяч человек.

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ООО «МЭС», владеющее местной котельной, перестало подавать тепловую энергию для приготовления горячей воды. Об отсутствии взаимопонимания между администрацией города и владельцем частной котельной ООО «МЭС» уже не раз писало ИА REGNUM.

Генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров утверждает, что не получает деньги за поставленное тепло, газовики ограничивают поставку ресурса, и поэтому котельная не может поставлять тепловую энергию для приготовления горячей воды. Недавно поступивший платеж размером около 100 тысяч рублей Юрий Егоров считает издевательством со стороны МУП «Теплосервис», которое собирает с жителей деньги за горячую воду.

Долг МУПа перед котельной исчисляется десятками миллионов рублей. Котельная не может оплатить счета за газ и за электричество. Администрация города, в свою очередь, ссылается на то, что ООО «МЭС» отказывается подписывать договор на поставку тепловой энергии, а из-за этого невозможно перечислять деньги на счет котельной.

22 марта 2019 года глава Переславля Валерий Астраханцев провел встречу с жителями Чкаловского микрорайона. Практически все вопросы касались проблем с отоплением и горячей водой. На встрече присутствовали также Переславский межрайонный прокурор Андрей Фольц и директор котельной Юрий Егоров. Однако решение так и не было найдено. Валерий Астраханцев сказал переславцам, что необходимо строить новую котельную и прекращать сотрудничество с ООО «МЭС».

То же самое говорил и бывший глава Переславля Владимир Волков в 2017 году на аналогичной встрече с жителями Чкаловского микрорайона. Он твердо заявил, что в 2018 году мучения жителей закончатся, будет построена новая котельная. В противном случае Владимир Волков обещал написать заявление об отставке.

Свое обещание Волков выполнил частично — теперь он мэр областного центра. Ситуация за это время усугубилась — долг котельной ООО «МЭС» перед газовиками вырос на несколько десятков миллионов рублей и составил на 1 марта 2019 года 67,2 млн рублей.