Якутск, 28 марта, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Срок договора аренды здания пожарной части в посёлке Кангалассы под Якутском истёк, и руководство противопожарной службы Якутии решило его не продлевать, аргументируя это тем, что помещения несут угрозу жизни и здоровью сотрудников. Такова суть приказа, подписанного начальником ГБУ «Противопожарная служба Якутии» Айаалом Вензелем, сообщает корреспондент ИА REGNUM, в распоряжении которого есть этот документ.

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Часть фактически расформировывают, работать останутся меньше половины её сотрудников, которых переведут работать на временном посту в Капитоновском доме инвалидов.

«Сегодня машины выгнали за ворота, одну отправили в Капитоновский дом инвалидов и престарелых, другую — в Табагу, — рассказал сотрудник пожарной части в Кангалассах, член независимого профсоюза пожарных республики Андрей Холтасунов. — В Капитоновке нет условий, ничего, и будет одна машина. Нужна вторая — для подстраховки, должен быть резерв, мало ли что с машиной случится. Была полноценная пожарная часть со звеном газодымозащитной службы из трёх человек, которые могли идти в огонь, а теперь на посту в Капитоновке будет только водитель и начальник караула. Два человека без звена ГДЗС».

Андрей Холтасунов также опасается, что выехать оперативно с территории Капитоновского дома инвалидов может быть затруднительно, так как там могут гулять люди — пожилые или с ограниченными возможностями, которые могут не среагировать быстро на необходимость дать дорогу пожарной машине.

«А если случится наводнение, как это часто происходит возле Капитоновки, то машина вообще не сможет выехать в посёлок», — пояснил пожарный.

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Он также обратил внимание на то, что сотрудникам части в Жатае, которая теперь ответственна за тушение пожаров в Кангалассах, долго ехать из посёлка при том, что они не знают района выезда и даже время в пути из Капитоновки ухудшает противопожарную обстановку в посёлке.

«В Кангалассах 13 двухэтажек, пожарная часть стоит в 50−100 метрах от них. Капитоновский дом инвалидов в пяти километрах от Кангаласс, ехать 8−10 минут, и это важная разница на фоне того, что эти старые деревянные дома горят быстро, как спичечные коробки. Что они творят! И это делается ради того, чтобы убрать неугодных! Они такими темпами полностью развалят государственную противопожарную службу Якутии», — опасается Андрей Холтасунов, обращая внимание на то, что подразделения в Среднеколымске и Зырянке не расформировывают, хотя их здания в худшем состоянии, чем Кангаласская часть.

«У нас просто нужно сделать косметический ремонт внутри здания, где-то полы перекрыть, где-то постелить, где-то покрасить, и всё. Кровлю нам сделали, перестала вода с потолка бежать. И у нас есть акт, что здание не аварийное — потому что одноэтажное, каменное, угрозы находящимся в нём людям нет», — уверен пожарный.

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Всего в подразделении Кангаласс 27 сотрудников, из них на временный пост в Капитоновском доме инвалидов переведут порядка 12 человек, «а 15 — на свободные хлеба». Пока не сообщили, кто останется работать, но Андрей Холтасунов предполагает, что места сохранят только те, кто не состоит в республиканском независимом профсоюзе пожарных, а всех возмущавшихся уволят.

«Расформирование части проходит по принципу «убрать профсоюз». В ГБУ «Противопожарная служба Якутии» так и говорят: «Если отвернём голову кангаласскому профсоюзу, все успокоятся», — сказал также Андрей Холтасунов.

По его словам, условия труда пожарных по-прежнему далеки от нормальных: больничные, отпускные вовремя не оплачиваются, сотрудники других подразделений до сих пор не одеты, а пожарных в Кангалассах «одели в форму, как у сантехников: ни знаков отличия, ничего».

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«Берцы выдали летние, как в них в минус 50 ехать на пожары? Вот такую спецодежду выдали, издеваются. Приказ МЧС вспоминают, только если им это выгодно. А то, что там говорится, что водитель не должен тушить пожары — предпочитают не замечать. Но и тогда оклад у меня должен быть выше, если я участник тушения пожаров», — озвучил список нарушений трудового законодательства Андрей Холтасунов.

Как сообщало ИА REGNUM, результатом анонсированного в декабре 2018 года переформирования республиканских противопожарных подразделений в Якутии, уверены пожарные, станет ослабление возможностей оперативно бороться с возгораниями в нескольких населённых пунктах региона, в том числе в посёлке Кангалассы. Это подразделение в соответствии с планами госкомитета по обеспечению безопасности населения республики расформировывается полностью. Вместо полноценной пожарной части останется только пост в доме престарелых и инвалидов, который, считают пожарные, не позволит обеспечить противопожарную защиту расположенным в Кангалассах старым двух‑ и трёхэтажным домам.

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Ехать восемь минут до двух‑ и трёхэтажных деревянных домов Кангалассов, которые горят, как спичечные коробки, всего с тремя кубами воды — бесполезно, уверен председатель независимого профсоюза сотрудников пожарных частей Владимир Распопин. По его словам, из пожарной части, которая располагается ближе, машины доезжали за 2−3 минуты, и это время позволит спасти дом в случае возгорания.

Напомним, сотрудники подразделения ГБУ «Противопожарная служба Якутии» в посёлке Кангалассы дважды объявляли голодовку с требованием создать нормальные условия труда для сотрудников части. Акции протеста состоялись весной и осенью 2018 года, пожарные просили выплачивать им зарплату в полной мере и по фактически отработанному времени, выдавать обмундирование по сезону, снабжать их в достаточной мере необходимыми на тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, финансировать ремонт и содержание зданий частей и пожарных машин. По итогам голодовок эти требования были выполнены только частично, а участвовавших в акции протеста сотрудников теперь намерены сократить.