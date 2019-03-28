США предупредили Китай и оценивают влияние РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В ABC уверены, что русские установят систему ПВО на венесуэльской базе;
- Голанские высоты КНДР признала сирийской территорией;
- Помпео намерен решительнее отвечать на «агрессивные действия Китая»;
- Предложенный Мэй вариант по Brexit британские министры сочли лучшим;
- За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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