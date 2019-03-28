Париж, 28 марта, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Бывший специальный советник президента Франции Исмаэль Эмельен заявил, что президент Эммануэль Макрон «не сможет стать кандидатом» на президентских выборах 2022 года, «если мы не добьемся успеха здесь», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я лично убежден, что, если мы не добьемся успеха здесь, то к 2022 году этот вопрос даже не возникнет. Он (Эммануэль Макрон) не станет кандидатом. Это то, что случилось с его предшественником, Франсуа Олландом», — отметил Исмаэль Эмельен.

Бывший советник, покинувший Елисейский дворец 25 марта, заверил, что Эммануэль Макрон никогда не говорит о выборах в 2022 году.

«Вся энергия, которую мы приводим в действие, обращена не к 2022 году, а к настоящему времени», — добавил он.

Напомним, Исмаэль Эмильен был помощником Эммануэля Макрона в министерстве финансов Франции. Затем он активно помогал ему в ходе предвыборной кампании, а после прихода Макрона в Елисейский дворец находился на важном посту специального советника главы государства.