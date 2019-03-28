Омск, 28 марта, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Государство пытается привлечь людей на Дальний Восток землёй и различными преференциями, однако для привлечения жителей нужно, прежде всего, заниматься позиционированием регионов. Такую мысль в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политконсультант Владимир Лифантьев.

Цитата из м/ф Приключения капитана Врунгеля. реж Давид Черкасский. 1981. СССР Как корабль назовешь, так он и поплывет

«Что касается Дальнего Востока, сейчас государство хочет привлечь туда людей и раздаёт землю, даёт какие-то преференции. Но на самом деле каждый регион для привлечения жителей должен заниматься, прежде всего, своим позиционированием. Например, у нас в Омске наблюдается огромная убыль населения. При том, что мы находимся близко с Казахстаном, и к нам оттуда люди приезжают учиться и остаются. Но даже с этим показателем всё равно мы впереди планеты всей по оттоку населения. Это связано со многими моментами. В том числе с отсутствием внятного позиционирования», — отметил Владимир Лифантьев.

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По его словам, люди просто не понимают, зачем им ехать на Дальний Восток.

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«Все знают, что Москва — это деньги. Даже работая здесь охранником, можно заработать на хорошую иномарку, Санкт-Петербург — это культурная столица, Анапа — здравница, Крым — наш. А со всем остальным нужно уже разбираться. Мало кто знает, но тот же Белгород — это идеальный город для пенсионеров. А дальше мы утыкаемся в парадокс. Мы не понимаем, зачем нам, к примеру, приезжать в тот же Омск или на Дальний Восток. Поэтому Дальнему Востоку для привлечения людей нужно разобраться с собственным позиционированием. Что мы знаем про дальневосточные регионы? Что оттуда гонят японские машины. Что там бандитизм и много рыбы с красной икрой. Но понятно, что эти факторы притягательными не являются. Идеей позиционирования может стать что угодно. Вот хоть «Находка — столица мореплавателей». А пока речь идёт лишь об ошибках позиционирования. Единственное, что вспоминается в положительном контексте, — это Илья Лагутенко и его «Владивосток-2000». Это, пожалуй, самый громкий положительный отклик о городе Владивостоке. Больше ничего хорошего я про Дальний Восток не вспомню. Вывод: чтобы перевезти туда людей, помимо социальных благ, им нужно дать чёткое осознание того, куда они переезжают и зачем. Потому что без этого люди туда просто не поедут. Лучше уж в Москву», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года планируют обсудить инициативу, озвученную губернатором Амурской области Василием Орловым, о законодательно закреплённом «статусе дальневосточника». Суть в том, что дальневосточникам предлагается назначать некие преференции, которые будут начисляться сообразно заработанным баллам. Их предлагают начислять, например, за количество прожитых в ДФО лет, за объём уплаченных налогов, за количество рождённых детей и так далее.

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