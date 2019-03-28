Ярославль, 28 марта, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов скорректировал свою позицию по вопросу объединения ярославского Волковского театра и петербургской Александринки. Вечером 27 марта он написал в социальных сетях о том, что считает слияние нецелесообразным.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов на фестивале в Театре им. Волкова

«Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. В Москве провёл по этому вопросу серию встреч. Разделяю возмущение ярославцев. Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр — гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее губернатор сообщил, что решение об объединении принято без консультаций с руководством региона, и пообещал изучить этот вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о создании на базе двух театров «Первого российского национального театра» заявил министр культуры Владимир Мединский. Это решение вызвало возмущение ярославцев, которые опасаются, что потеряют собственный театр — предмет гордости тысячелетнего города.