Москва, 28 марта, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Большинство жителей России (68%) уверены, что в стране в настоящее время наблюдается экономический кризис. 20% не наблюдают кризиса. Таковы данные опроса, представленного Фондом «Общественное мнение».

Обнищание населения

На вопрос, в чём проявляется кризис, почти треть (28%) граждан ответили, что «космически растут цены», «резко понижается уровень жизни граждан» (27%), «безработица, сокращения на работе» (8%).

Думают, через год экономический кризис в России закончится, лишь 2% опрошенных. 6% надеются, что он станет слабее. 27% граждан уверены, что кризис останется таким же, 19% — усилится.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 17 марта 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года 65% жителей России в ходе опроса заявили, что наступающий, 2019 год будет напряженным для экономики страны.

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