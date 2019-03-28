Хабаровск, 28 марта, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Порядок формирования Законодательной думы Хабаровского края изменён. Инициировала поправки, изменяющие схему нарезки избирательных округов и увеличивающие избирательные фонды, фракция «Единой России». Законопроект принят в третьем, окончательном чтении. Против законопроекта выступал губернатор края Сергей Фургал, но его возражения услышаны не были, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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В Законодательной думе Хабаровского края работают 36 депутатов. Ранее 18 из них избирались по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. Принятый закон изменяет этот порядок. Отныне 24 парламентария будут избираться по одномандатным округам, и только 12 — по партийным спискам.

Законопроект также внес изменения в Избирательный кодекс Хабаровского края в части увеличения размеров избирательных фондов на выборах всех уровней. Фонд кандидата на пост губернатора края теперь составит 50 млн рублей, кандидата в депутаты Законодательной думы края — до 10 млн рублей, главы муниципального образования — до 6 млн рублей, кандидатам в депутаты муниципальных собраний придется довольствоваться 2,5 млн рублей.

Увеличатся и фонды избирательных объединений: на выборах в Краевую думу до 80 млн рублей, на выборах депутатов муниципального уровня — до 25 млн рублей.

Против изменений в Избирательный кодекс категорически выступал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона через своего представителя в думе настаивал на том, чтобы схема 18/18 была сохранена, изменить рекомендовалось только размеры избирательных фондов. Но предложения губернатора не были поддержаны.

Представитель губернатора в Заксобрании Станислав Заливин предложил думе законопроект отклонить. В итоге он был принят большинством голосов — 22 депутата «за», 6 «против», двое воздержались.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет губернатор.

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Выборы в Законодательную думу Хабаровского края пройдут в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты считают, что в Хабаровском крае разворачивается настоящая «война» между большинством в Законодательной думе региона и губернатором. Однако сами участники процесса категорически возражают против такой формулировки.

Предстоящие выборы в региональный парламент осенью 2019 года обострили противостояние двух крупнейших политических сил в регионе — ЕР и ЛДПР. При этом обе стороны находятся примерно в равных «весовых категориях»: у ЛДПР есть уверенная победа на выборах губернатора, у ЕР — неоспоримое большинство. При этом, по данным политолога Юрия Березутского, опросы в январе 2019 года показали уровень доверия к ЛДПР в 29%, а к ЕР — в 25%. При этом эксперт подчеркнул, что наибольшие шансы на предстоящих выборах будут у самовыдвиженцев.

Однако политтехнолог Константин Скрипников полагает, что торопиться с выводами не стоит, и победа выдвиженца от ЛДПР Сергея Фургала на выборах губернатора совершенно не означает побед на выборах депутатов:

«За всю историю выборов в Хабаровском крае ни один одномандатник от ЛДПР не победил. Такого никогда не было. Они всегда идут списком. В муниципалитетах у ЛДПР нет сильных лидеров. Изменение нарезки избирательных округов будет на руку ЕР, которая может вступить в коалицию с КПРФ. А ЛДПР этого сделать не может. Коммунисты обижены на Фургала, который обещал создать коалиционное правительство, в которое КПРФ уже готова была направить своих представителей, но не сделал этого. КПРФ, как известно, не поддержала губернатора в его противостоянии с думским большинством», — подчеркнул эксперт.