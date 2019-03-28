Казань, 28 марта, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В Татарии ООО «Новатор-71», бывший подрядчик строек скандально известной строительной компании «Свей», глава которой Рашид Аитов за мошенничество с деньгами дольщиков был приговорен к 11 годам колонии общего режима, обратилось в суд с требованием о взыскании почти 1,8 млрд рублей. В основу иска положены правоотношения, вытекающие из договора подряда, но слушания по делу приостановлены до вынесения решения по другому заявлению ООО, поданному в рамках дела о банкротстве фирмы «Свей». В нём общество просит включить в реестр требование о передаче ему жилых помещений. Ситуация усложняется тем, что на часть этих же квартир претендуют дольщики. Спор по взысканию 1,79 млрд рублей суд продолжит после того, как будет поставлена точка в эпизоде о передаче квартир, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

ООО «Фирма «Свей» учреждено в Татарии в 1998 году, его владельцами являются Рашид Аитов (бывший директор компании), Роберт Абдульменев и Леонид Осмоловский. В разные годы ООО выступало соучредителем пяти юрлиц, но действующими на сегодня являются лишь два — Товарищества собственников недвижимости «Университет» и «Шмидта».

По сведениям из открытых источников, когда в 2007 году столицу Татарии захлестнула волна протестов обманутых дольщиков, выяснилось, что на балансе «Свея» находится около 30 домов-долгостроев.

Позднее следователи возбудили уголовное дело в отношении главы фирмы Рашида Аитова, который на тот момент являлся ещё и депутатом Совета Урманчеевского сельского поселения Мамадышского района. По статье «Мошенничество» ему было предъявлено 127 эпизодов, обвинение предъявили также по коммерческому подкупу и выполнению работ, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи заявили, что с декабря 2012 года до ноября 2015 года Аитов, будучи одним из учредителей и гендиректором компании «Свей» и главой ООО «Маг-Строй», без разрешения и утвержденной проектной документации на строительство двух 18-этажек в Казани заключал долевые договоры и договоры уступки прав требования. В итоге у 138 дольщиков было похищено свыше 344,3 млн рублей.

Дом на улице Четаева на момент предъявления обвинения не был достроен, а в доме на улице Чистопольская экспертиза обнаружила многочисленные нарушения и строительные недостатки. Аитова задержали в ноябре 2015 года в Москве, своей вины он не признал. В декабре 2018 года суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима, потерпевшими по делу были признаны 143 человека. Для сравнения: в целом в реестре обманутых дольщиков республики — около 4,4 тыс. человек.

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Само ООО «Фирма «Свей» с июля 2011 года признано банкротом и находится на этапе конкурсного производства, на котором пробудет до 26 мая 2019 года. На момент очередного продления срока производства в январе 2019 года у компании было четыре недостроенных дома.

Отдельным иском ООО «Новатор-71», выступавшее подрядчиком в проектах фирмы «Свей», обратилось с требованием о взыскании 1 799 353 369 рублей 6 копеек. В основу искового заявления заложены правоотношения сторон, вытекающие из договора строительного подряда. Спор по данному иску судом приостановлен, так как в рамках дела о банкротстве идут судебные разбирательства о включении в реестр требований ООО «Новатор-71» о передаче жилых помещений. Ситуация усложняется тем, что на часть этих же квартир претендуют некоторые дольщики — вердикты первой инстанции на сегодня обжалуются.