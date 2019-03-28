Москва, 28 марта, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта, президент России Владимир Путин по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова прибыл с государственным визитом в Киргизию, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе визита состоятся переговоры глав двух государств. Они обсудят перспективы развития российско-киргизских отношений. По итогам переговоров лидерами будет подписан ряд совместных документов.

Позже Путин и Жээнбеков примут участие в пленарном заседании VIII российско-киргизской межрегиональной конференции.

Также президент России намерен посетить дом-музея писателя Чингиза Айтматова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков встречались в неформальной обстановке в Сочи в феврале 2019 года.

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