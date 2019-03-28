Атырау, Казахстан, 28 марта, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Пожарные Мангистауской области Казахстана ликвидировали возгорание на месторождении «Каламкас», заявил 28 марта пресс-секретарь министерства энергетики республики Нурлыбек Женисбек, сообщает агентство «Казинформ».

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По его словам, очаг возгорания на скважине №8237 был ликвидирован 28 марта в 1:05 (27 марта в 23:05 по Москве). Представитель министерства добавил, что на месте возгорания отсутствуют водогазопроявления, которые могут привести к очередному пожару.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание одной из скважин на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области Казахстана произошло 25 марта в 5 часов 46 минут (3 часа 46 минут по Москве). Проблемы с ликвидацией возгорания возникли из-за отсутствия подъездных путей для пожарной техники.