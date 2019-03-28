Москва, 28 марта, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Торги по нефти сорта Brent закрылись 27 марта незначительным снижением. Давление на рынок оказал официальный отчет минэнерго США по запасам нефти, которые неожиданно выросли. Падение цен было умеренным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цены на нефть упали примерно на 1% после того, как правительственные данные показали, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе.

На неделе с 16 по 22 марта запасы нефти увеличились на 2,8 млн, до 442,3 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,9 млн, до 238,6 млн баррелей (прогноз был — 2,6 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,1 млн, до 130,2 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей). Добыча нефти в США осталась на уровне 12,100 млн баррелей в день.

Сегодня, 28 марта, баррель Brent стоит $67,66 (0,2%). Цена торгуется выше $67. Важных данных на сегодня не запланировано. Технически покупателям ничего не мешает возобновить рост с новой силой. Можно спокойно идти к отметке $69,40. Позиции покупателей сильно пошатнутся при падении цены ниже $65 за баррель.

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