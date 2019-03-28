Нанкин, Китай, 28 марта, 2019, 06:59 — ИА Регнум. Шестеро выживших в Нанкинской резне ушли из жизни в 2019 году, в результате чего их осталось всего 85 человек по всему Китаю, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Город жизни и смерти». Реж. Лу Чуань. 2009. КНР Нанкин. 1937

Мемориальная служба прошла в Мемориальном зале памяти жертв Нанкинской резни японскими интервентами по случаю ухода из жизни Лю Синминя и Хуан Чжочжэня, которые покинули этот мир 20 и 23 марта текущего года соответственно.

Лю был очень молод, когда японские войска вторглись в Нанкин и силой поставили жителей его деревни на колени, а затем перестреляли. Сорок два жителя, включая его отца погибли от рук японских преступников в тот день.

Хуану было всего 13 лет, когда пришли японцы. Ей удалось спрятаться в охапке дров, тем самым избежав участи остальных местных жителей. После службы её дети и внуки пожертвовали часы мемориальному залу, которыми она всегда пользовалась.

При этом поиски выживших продолжаются до сих пор, несмотря на то, что после тех страшных событий прошло более 80 лет. Как отметил куратор мемориального зала Чжан Цзяньцзюнь, до сих пор находятся свидетельства существования других выживших, последнее из которых было получено буквально утром перед службой.

Напомним, что 13 декабря 1937 года преступники, из коих состояли ряды японских войск, вторглись в китайский город Нанкин и в течение шести недель планомерно, хладнокровно и жестоко истребляли мирных жителей, включая женщин, детей, безоружных солдат. За это время было методично вырезано 300 тыс. человек.

При этом никакого покаяния японская сторона до сих пор не принесла. Как показывают свидетельства, японцы руководствовались фашистским представлением о фундаментальном неравенстве людей, когда истребляли мирных жителей. В этом ключевом аспекте их идеология ничем не отличалась от немецкого нацизма.