Чита, 28 марта, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Федеральная программа «Земской доктор», которая даёт некоторые преференции медикам, решившим жить и работать в сельской местности, всё больше разочаровывает специалистов Забайкальского края. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Александра Мироманова, за 2011—2018 годы действия проекта порядка 19% забайкальских врачей-участников этой программы вернули выделенные им деньги и отказались от работы в сёлах.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«В частности, в 2018 году вернули деньги 34 доктора — 8% от числа участников. Присоединились к проекту за год 20 специалистов», — пояснил чиновник.

В качестве причин, по которым медики отказываются от участия в программе, названы низкий уровень развития села, отсутствие благоустроенного жилья и разнообразного досуга.

Напомним, всего за время действия программы в забайкальские сёла и посёлки приехали работать 425 врачей, но каждый пятый участник вернул деньги и отказался от перспектив работы в сельской местности.

Также известно, что последние пять лет в Забайкалье сократили более 1,5 тысячи коек и 16 участковых больниц. А о проблемах с реализацией программы «Земский доктор» говорит хотя бы то, что в Улётовском районе края работа фельдшера менее престижна, чем работа торговца. Со слов главы муниципалитета Сергея Савина, в посёлке Дровяная фельдшеры со «скорой» ушли работать в магазины.

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Поэтому недавнее заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что государственная программа «Земский доктор» привела в небольшие населенные пункты более 20 тысяч молодых специалистов, сложно назвать убедительным результатом даже в рамках одного российского региона, равно как и заверение, что в ближайшие два года недостаток врачей в небольших населённых пунктах будет устранён.

Очень наглядно это видно на примере Алтайского края, более миллиона жителей которого проживает на огромной территории в 60 сельских районах. Это десятки населённых пунктов, во многих не осталось даже самого необходимого для полноценной жизни: почты, детского сада, аптеки, школы, клуба и даже магазина.

Медики, особенно выпускники медицинских вузов, и рады бы «осесть на земле», в собственном жилье (желающие лечить деревенских жителей в рамках программы «Земской доктор» имеют право на получение одного миллиона рублей. Это целевая помощь, не облагаемая налогом), но уже спустя год отказываются от участия в программе и уезжают. Так, к примеру, было недавно с работниками Топчихинской районной больницы и ряда других.

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