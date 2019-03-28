Яньчэн, Китай, 28 марта, 2019, 06:43 — ИА Регнум. На месте взрыва химического завода в провинции Цзянсу на востоке Китая почтили память 78 погибших в результате страшной трагедии, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Luc Viatour Взрыв

В 7:30 утра по местному времени 27 ноября, на седьмой день после взрыва, на руинах завода по китайской традиции почтили память погибших. Более 200 государственных чиновников, спасателей, включая пожарных и офицеров военизированных формирований с семьями почтили минутой молчания память жертв трагедии.

После этого скорбящие возложили белые хризантемы у мемориальной стены. В другом месте еще 164 пожарных выстроились в шеренгу и также почтили память погибших.

Напомним, что трагедия произошла 19 марта. В результате пожара взлетела на воздух химическая фабрика, принадлежащая компании iangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd., расположенная в индустриальном парке города Янчэн в уезде Сяншуй. Взрыв был аткой силы, что более 600 человек оказались в больницах.