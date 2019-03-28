Новоуральск, Свердловская область, 28 марта, 2019, 06:29 — ИА Регнум. В Свердловской области глава закрытого города Новоуральска Александр Баранов подал в отставку. Произошло это 27 марта на заседании городской думы во время отчёта о деятельности в 2018 году.

Отставка

Александр Баранов заявил, что уходит по собственному желанию. При этом он остаётся в Новоуральске и готов участвовать в городской жизни.

Теперь думе предстоит назначить новый конкурс на пост главы.

По данным местных СМИ, решению об уходе предшествовала проверка, проведённая ФАС. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что основанием для проверки стали материалы ФСБ.