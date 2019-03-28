Нижний Новгород, 28 марта, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отклонил исковые требования мэрии Нижнего Новгорода и отказался признавать незаконным решение ФАС РФ, потребовавшей отменить результаты конкурса по выбору подрядчика на организацию питания в 143 городских школах. Если администрации не сможет обжаловать вердикт суда, который пока не вступил в законную силу, то ей придётся повторно провести конкурс, а у муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа», признанного победителем спорного тендера и имеющего ряд претензий от общественности, могут появиться конкуренты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Школьная столовая

Напомним, в ноябре 2018 года нижегородская мэрия после неоднократных претензий со стороны надзорных ведомств провела конкурс по отбору компании, которая должна была кормить учащихся 143 муниципальных школ. Ранее этим занималось муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), к которому многочисленные претензии по заключению договоров с субподрядчиками без торгов имело УФАС по Нижегородской области и общественность. Это же предприятие и было признано победителем конкурса администрации, но один из потенциальных участников, московское ООО «Грин Рум», усмотрело в документации тендера и порядке его проведения нарушения — «заказчиком неправомерно осуществлено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не в соответствии с требованиями закона о контрактной системе». Претензии ООО были признаны ФАС РФ обоснованными, и администрации города было вынесено предписание — до 7 декабря аннулировать определение поставщика.

«В соответствии с частью 23 статьи 99 Закона о контрактной системе контракт не может быть заключен до даты исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорилось в предписании ФАС РФ по делу о школьном питании.

Мэрия не стала исполнять требование и воспользовалась правом на обжалование, обратившись с соответствующим иском в Арбитражный суд Москвы. Школьников всё это время, что шли споры, кормил всё тот же ЕЦМЗ. Администрация города ходатайствовала в суде о приостановке действия решения антимонопольного ведомства, но требование суд отклонил, не увидев достаточного обоснования.

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В конце марта 2019 года суд вынес решение об отказе в признании решения ФАС незаконным.

«Проверив на соответствие действующему законодательству, в удовлетворении требований Администрации Нижнего Новгорода отказать полностью. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд», — говорится в результативной части вердикта суда, в полном объёме решение пока не изготовлено.