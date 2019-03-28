Якутск, 28 марта, 2019, 06:18 — ИА Регнум. В Якутии остаётся напряжённой ситуация, спровоцированная изнасиловавшим жительницу республики гражданином Киргизии. В регионе продолжают регистрироваться случаи противоправных действий в отношении мигрантов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Насилие

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Якутским городским судом принято решение арестовать на трое суток жителя Якутска, нецензурно оскорблявшего гражданина Киргизии. Инцидент произошёл на территории авторынка.

«Устроил конфликт с гражданином Киргизии, в ходе которого приставал к нему с оскорблениями, выражался нецензурной бранью в его адрес, на замечания не реагировал, тем самым нарушил общественный порядок», — аргументировал суд своё решение об аресте.

Второе нарушение закона, допущенное в отношении мигранта, произошло в точке торговли овощами и фруктами. Четверо напавших на продавца мужчин были задержаны полицией ночью 27 марта, пишет Якутия.инфо. В опубликованном СМИ видео один из нападавших в разговоре с сотрудником полиции подтверждает, что кидался в мигранта овощами, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщало ИА REGNUM, направленные против мигрантов волнения начались в Якутии 17 марта, после того, как стало известно, что якутянку похитил и изнасиловал гражданин Киргизии. Тогда жители республики сначала вышли на несанкционированный митинг, а на следующий день, 18 марта, собрались многотысячной толпой уже на организованной акции протеста. Руководители региона и его столицы пообещали возмущённым якутянам провести внеплановые проверки мигрантов на предмет законности их нахождения на территории республики. Это не остановило жителей региона: в овощных ларьках учинялись погромы, водителей городских автобусов оскорбляли и не платили им за проезд, а один мужчина попал в полицию за то, что поймал на улице гражданина Таджикистана и бил его по голове рукояткой пистолета. «Чтобы уезжал отсюда», — объяснял он позже в отделении полиции.

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