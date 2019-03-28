Москва, 28 марта, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Работа 16 российский банков с цифровым профилем жителей РФ будет протестирована в рамках пилотного проекта, который запустят в апреле — мае 2019 г., сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

NVO Здание Центрального банка России

По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов. К концу осени ЦБ должен иметь «цифровой профиль во взаимосвязке с этими системами, которые определены для «пилота», как рабочую версию, к которой мы подключаем банки и граждан».

По словам представителя ЦБ, в рамках пилотного проекта будет опробован ряд «продуктов»:

"Продукты, которые мы в рамках «пилота» хотим на цифровом профиле попробовать, — это кредит, который может выдаваться как в отделениях, так и дистанционно, ОСАГО, каско — в принципе наиболее распространенные продукты».