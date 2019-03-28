Москва, 28 марта, 2019, 06:13 — ИА Регнум. В связи с поручением российского президента Владимира Путина разработать Национальную программу развития Дальнего Востока и ускорить на 6% рост экономики этого региона, в экспертной среде широко обсуждается одна из ключевых проблем поставленной задачи — увеличение численности населения. Свою точку зрения о способах её решения корреспонденту ИА REGNUM изложил заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин.

Подзарядка

«Россияне на Дальний Восток в истории России массово двигались несколькими способами. Сначала это были казаки-первопроходцы, потом переселенцы из бедных губерний Центра России, потом заключенные, охранники и военные… Причем и в царское время, и в советскую эпоху. Исключение — добровольцы на стройки социализма, вроде Комсомольска-на-Амуре. Ну еще и за «длинным рублем», само собой. Теперь вопрос: какой путь хотят выбрать власти для агитации за насыщение людьми безлюдных просторов? Про заключенных мы, конечно, не говорим, но вот энергичные первопроходцы, мирные поселенцы или желающие заработать?

Пока, увы, никакого пути, никакой ролевой модели не избрано. А значит, и агитировать не за что. Пиарщику нужен понятный образ, посыл, понятный и привлекательный для аудитории, а уж форма и механизмы подачи в массы найдутся. Я, например, предлагаю поработать с теми, у кого много энергии, кому тесно в узких рамках больших городов. Кто идет воевать в локальных конфликтах, ввязывается в рисковые схемы по заработку, а то и вовсе становится частью криминала. Пусть отправляются на Дальний! И вот в этом случае можно развернуть прямо шикарную кампанию, с привлечением образов из нашей истории, с опорой на лучшие национальные качества. а пока все невнятно. Ибо хорошо пиарить то, чего нет, — невозможно», — отметил Михаил Гундарин.

Напомним, вопрос о повышении количества жителей Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных задач внутренней политики России. Уже в сентября 2019 года должна стартовать Национальная программа по развитию ДФО. Значимое место в программе развития занимает демографическая составляющая. Речь идёт о стабилизации численности населения и увеличении количества дальневосточников на 300 тысяч до 2025 года. При этом не исключены законодательное закрепление статуса дальневосточника и система преференций.