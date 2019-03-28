Куньмин, Китай, 28 марта, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Лесной пожар, который разгорелся после обеда по местному времени 26 марта в провинции Юньнань на юго-западе Китая, был потушен уже к обеду 27 марта, сообщает агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Пожар начался в 14:30 по местному времени в лесу близ деревни Лунпань в Юйлун-Насиском автонимом уезде провинции Юньнань. Более 1,2 тыс. человек и пять вертолетов были мобилизованы на борьбу с огнем в уезде, где расположен популярный среди туристов горный массив Юйлунсюэшань.

Огнем было объято 7,3 га леса. Жертв удалось избежать, сообщили в местном информационном центре. Малонаселённые горные районы провинции очень богаты лесами, и, как следствие, очень подвержены лесным пожарам, которые в этом году были вызваны засушливой весной.

В прошлый раз пожар в горах Юйлунсэшань разгорался буквально 16 марта текущего года. Тогда его также удалось оперативно потушить в течение пары дней.