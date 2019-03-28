Мамадыш, Татарстан, 28 марта, 2019, 05:52 — ИА Регнум. В Мамадышском районе Татарии 61-летний спортсмен Ильдус Маликов установил новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса, который для самого рекордсмена стал пятым. Маликов, которого в республике называют не иначе, как моржом, в этот раз при температуре воды +1 градус проплыл 10 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

Пловец

«Ему это удалось! За сутки он проплыл более 8 километров, побывав в ледяной воде в общей сложности 380 минут. Сделал он это за 57 заплывов», — сообщается на официальном сайте администрации Мамадышского района и уточняется, что рекорд Ильдус Маликов поставил 26 марта в свой день рождения, когда ему исполнился 61 год.

Для Маликова это не первый рекорд. Ранее он уже был четырёхкратным мировым рекордсменом в аквайсе (зимнем плавании). Свой первый рекорд он установил в 2000 году в столице Алтайского края, проведя в холодной воде пятисуточный марафон, заходя ежедневно по девять раз в воду и проплыв 3 км за 3,52 часа. В марте 2001 года в Казани был поставлен второй рекорд Маликова, местом третьего рекорда стал Байкал.

У спортсмена, который получил сертификат, подтверждающий новый рекорд Книги Гиннесса, в планах к своему 65-летию проплыть расстояние, которое было бы равно экватору земного шара.