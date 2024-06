Пекин, 28 марта, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Первые слушания Суда по интеллектуальной собственности (IP) при Верховном народном суде Китая начались 27 марта по делу о патенте на изобретение, сообщает агентство Синьхуа.

В рамках дела рассматривается спор вокруг патента на изобретение между истцами — компаниями Xiamen Lukasi Car Accessories Co. Ltd. и Xiamen Fuke Car Accessories Co. Ltd., которые занимаются производством аксессуаров для автомобилей, ответчиком по апелляции — французской компанией Valeo Systemes D'essuyage и ответчиком по первоначальному делу гражданином Чэнь Шаоцяом.

Согласно иску, поданному Valeo Systemes D'essuyage в шанхайский IP-суд, две китайские компании обвиняются в производстве и продаже стеклоочистительной продукции, которая подпадает под патентное право компании Valeo Systemes D'essuyage. Французская компания также обвинила Чэнь Шаоцяна в производстве и продаже подобного рода продукции.

Шанхайский суд вынес приговор еще в январе 2019 года, обвинив две китайские компании в нарушении патентов, и постановил прекратить любую деятельность, связанную с нарушением патентных прав французской компании. Позже китайские компании подали апелляцию в Верховный народный суд. IP-суд принял дело 15 февраля 2019 года, а также сформировал коллегию из пяти членов для проведения слушаний по делу.

После слушаний коллегия подтвердила принятое ранее судебное решение в отношении двух обвиняемых компаний, оставив приговор в силе. Напомним, что Суд по интеллектуальной собственности при Верховном народном суде Китая был создан 1 января 2019 года в Пекине. Как нетрудно догадаться, он специализируется на делах, связанных с нарушений патентного права и прав интеллектуальной собственности.