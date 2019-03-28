Вашингтон, 28 марта, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов передало часть полномочий по сертификацией программного обеспечения авиалайнеров 737 MAX корпорации-производителю Boeing, заявил и. о. главы ведомства Дэниел Элуэлл в своем выступлении в комитете по торговле, науке и транспорту американского сената.

pjs2005 Самолёт Boeing 737-8 MAX

Он рассказал, что надзор за сертификацией автоматической системы MCAS, которая по мнению ряда экспертов является «виновником» двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии, был передан самой компании Boeing. Однако Элуэлл подчеркнул, что полномочия по надзору были переданы только после того, как авиационное управление убедилось в безопасности системы.

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Элуэлл также рассказал, что его ведомство вынуждено делегировать часть полномочий по сертификации самолетов в целях экономии. Для выполнения полного объема по сертификации авиалайнеров федеральному авиационному управлению, по словам Элуэлла, потребовались бы дополнительные $1,8 млрд и 10 тысяч специалистов.