Москва, 28 марта, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Дивиденды «Норильского никеля» могут быть снижены, сообщает Bloomberg.

Логотип «Норникеля»

Такую цель преследуют переговоры акционера «Норникеля» Владимира Потанина с UC Rusal.

«Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону снижения», — сказал Потанин.

Он пояснил, что высвободившиеся средства пойдут на увеличение объемов добычи палладия, а также других металлов.

Напомним, за первое полугодие 2018 года «Норникель» выплатил акционерам дивиденды в размере 122,78 млрд руб.

Потанин и основатель UC Rusal Олег Дерипаска придерживаются разных мнений по поводу размера дивидендов «Норникеля»: Дерипаска выступает за высокие дивиденды.