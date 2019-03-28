Вашингтон, 28 марта, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не только поставляют вооружения на Украину, но и делятся разведывательной информацией, заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам американского конгресса.

禁书 网 Майк Помпео

«Я сам это наблюдал на своем предыдущем посту (директора ЦРУ — прим. ИА REGNUM ) до назначения госсекретарем», — заявил он.

Помпео подчеркнул, что США упорно работают якобы для того, чтобы помешать России «вмешиваться в выборы» по всему миру, в том числе на Украине и в Грузии. Он добавил, что Госдеп оказывает Украине помощь и по вопросу грядущих выборов украинского президента, которые состоятся 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил о намерениях США добиваться возвращения Крыма в состав Украины. Он также анонсировал введение новых антироссийских мер в апреле 2019 года.