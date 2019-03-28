Барнаул, 28 марта, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») негативно относится к идее Минтруда увеличить продолжительность рабочей недели сельчанкам. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение удлинить их рабочий день на четыре часа, он отметил:

Алексей Степанов. На пашне. 1919

«Оцениваю эту идею однозначно негативно — как еще один шаг, направленный на ущемление прав наших граждан. Теперь решили добраться и до тружениц села. Льгота в виде сокращенной трудовой недели на самом деле лишь немного облегчает те тяжелейшие условия, в которых находятся женщины-сельчанки. Ведь помимо основной работы им приходится нести на своих плечах обширное хозяйство — обеспечивать домашний уют и комфорт, работать на огороде, ухаживать за домашним скотом. И все это нужно делать при отсутствии элементарных удобств — теплоснабжения, канализации, часто даже водопровода. Я уже не говорю об отсутствии учреждений сферы услуг и транспортных проблемах — сельчанам приходится тратить массу времени для поездок в райцентр или город для получения справок, посещения больниц и так далее.

В общем, вместо того, чтобы приложить дополнительные усилия для создания благоприятных условий жизни на селе, чиновники решили пойти другим путем — увеличивая продолжительность рабочей недели. В итоге — новая точка социального напряжения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой увеличить на четыре часа продолжительность рабочей недели женщинам, которые трудятся в сельской местности. Эту норму, которая была узаконена ещё в постановлении Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года, Минтруд планирует отменить как устаревшую, поскольку сельские женщины трудятся по 36 часов в неделю и получают полную зарплату. В то время как у всех остальных граждан рабочая неделя составляет 40 часов.