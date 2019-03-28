Нью-Йорк, США, 28 марта, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Свою «щедрость» Израилю Вашингтон мог бы продемонстрировать не за счет Сирии, а за счет своих территорий, заявил сирийский постпред при ООН Башар Джаафари на заседании СБ ООН.

Staselnik Голанские высоты

Комментируя сирийско-израильское обострение из-за признания Вашингтоном за Израилем права на Голанские высоты, Джаафари сказал:

«Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну».

Предложив отдать Тель-Авиву Северную Каролину, сирийский дипломат подчеркнул, что Голанские высоты — территория Сирии. Израиль он призвал увидеть, что тот стал пешкой в политической игре Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Совете Безопасности ООН прошло заседание по ситуации с Голанскими высотами. Обострение спровоцировал американский президент Дональд Трамп, официально признавший Голаны израильской территорией.