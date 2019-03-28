Сиэтл, США, 28 марта, 2019, 05:21 — ИА Регнум. На севере американского Сиэтла (штат Вашингтон) неизвестный открыл стрельбу, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщает пресс-служба городской полиции.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Сообщается, что неизвестный вооруженный мужчина открыл стрельбу по автомобилям, включая автобусы. В результате стрельбы были ранены два человека и один убит. После стрельбы злоумышленник угнал автомобиль и попытался скрыться с места преступления, однако врезался в другой автомобиль. Из-за столкновения водитель автомобиля погиб, преступник был задержан полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в городе Сидар-Спринг американского штата Мичиган неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека. Преступнику удалось скрыться с места преступления.