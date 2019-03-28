Вашингтон, 28 марта, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США запросили у Конгресса финансирование в размере $4,9 млрд для восстановления своих военных баз в штатах Флорида и Небраска, которые пострадали в результате наводнения, заявил министр ВВС Хезер Уилсон, сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

По его словам, ВВС запросили у Конгресса выделить $4,9 млрд в течение трех лет, чтобы восстановить пострадавшие от наводнения авиабазы во Флориде и Небраске. В противном случае ВВС получат ряд издержек, которые, по мнению Уилсона, могут привести к частичной потере боеспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в результате наводнения затопило военную базу Оффат в американском штате Небраска. На этой авиабазе находятся самолеты, предназначенные для правительства и командования американской армии на случай ядерной войны.