Хабаровск, 28 марта, 2019, 04:57 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 28 марта, гектар земли на Дальнем Востоке бесплатно стал доступен для граждан иностранных государств — соотечественников. Граждане России весьма прохладно отнеслись к «гектарной» программе, десятки миллионов гектаров в ДФО по-прежнему пустуют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Теперь и граждане иностранных государств, являющиеся участниками госпрограммы по переселению соотечественников, смогут подать заявку на получение земли в ДФО. Для этого им понадобиться паспорт гражданина иностранного государства, также им потребуется получить СНИЛС и подтвержденную учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Соотечественниками, по российским законам, считаются люди, либо потомки людей, которые относятся к народам, когда-либо исторически проживавшим на территории России или Советского Союза. Это могут быть эмигранты, у которых раньше было гражданство, либо ставшие гражданами иностранных государств, либо лица без гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» действует с 1 июня 2016 года. Её разработчиком и инициатором стало Министерство по развитию Дальнего Востока. На стадии разработки программы экс-министр по развитию ДФЛ Александр Галушка, ссылаясь на исследования ВЦИОМ, публично пообещал, что уже к концу 2016 года благодаря программе «Дальневосточный гектар» на Дальний Восток из других регионов России переедут 30 млн человек. Несмотря на явную абсурдность подобных утверждений — в ДФО проживает немногим более 6 млн человек, да и им порой негде жить — в марте 2018 года ВЦИОМ вновь обнародовал некое «исследование», согласно которому, благодаря «ДВ-гектару» 29 млн россиян из центральных и южных регионов РФ готовы переехать на Дальний Восток, где, как уверяет ведомство, не только дают бесплатную землю, но и платят очень высокие зарплаты, делаются головокружительные карьеры и прочее.

К концу 2018 года Дальний Восток потерял более 30 тысяч жителей только за счет оттока населения, которое во все лопатки продолжает удирать в те самые южные и западные регионы России.

Из 188,4 млн пустующих дальневосточных гектаров, по данным Минвостокразвития, в настоящее время отдано в пользование гражданам порядка 50 тысяч. Однако большинство получателей — дальневосточники, которые переоформляют под гектары собственные дачные участки.

Согласно опросу, проведенному ИА REGNUM, в котором приняли участие почти 35 тыс. жителей изо всех регионов РФ, россияне прекрасно осведомлены о программе «Дальневосточный гектар», но ехать в неблагоустроенный, холодный регион, имеющий колоссальные проблемы с транспортной доступностью, отстающий от всех остальных российских субъектов по жилищному строительству, переселению из ветхого и аварийного жилья, качеству жизни, зато значительно опережающий все остальные регионы по смертности населения, практически никто не хочет.

Сама программа «Дальневосточный гектар» изобилует огрехами и «белыми пятнами», бесконечно «спотыкается» о юридические недоработки. Страдают от этого доверчивые граждане, ставшие участниками программы. Многие стали фигурантами уголовных дел в связи с вырубленным на гектаре деревом, «внезапно» обнаруженным на гектаре полезным ископаемым и прочим.

Но несмотря на все эти огрехи, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев настаивает на том, что программа «ДВ-гектар» прекрасна. Однако факты говорят о другом. Эксперты также сомневаются, что миллионы переселенцев из бывших союзных республик эшелонами поедут на Дальний Восток за участком земли. К их услугам — намного более выгодная программа в Ленинградской области, где можно получить до 10 гектаров и до 3 млн субсидии для занятия фермерством, отличные программы и куда более приемлемые климатические условия в Калининградской области.

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