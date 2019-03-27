Дамаск, 28 марта, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Ракетная атака по промышленным объектам в городе Алеппо (Сирия) отражена сирийскими ПВО, сообщает SANA.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Атака была предпринята в 23:00 (время местное) на объекты в районе Шейх-Наджар. Сирийские ПВО сбили несколько ракет.

Отметим, что сообщение появилось на фоне обострения политической ситуации вокруг спорной территории — Голанских высот.

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Американское руководство признало эти сирийские земли израильской территорией. Этот шаг не поддержали в ООН, на Ближнем Востоке в поддержку позиции США выступает только Израиль.