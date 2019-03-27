Астана, 28 марта, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Материальную помощь семьям погибших при крушении казахского военного вертолёта пообещал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

«Экипаж вертолёта погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших, — заявил Токаев. — Им будет оказана материальная помощь».

https://twitter.com/TokayevKZ/status/1110935788743733248

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 разбился в Кызылординской области (Казахстан) 27 марта во время военных учений на маршруте Актау — Шымкент. Погиб весь экипаж, состоявший из 13 человек.