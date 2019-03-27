Москва, 28 марта, 2019, 01:43 — ИА Регнум. От высказываний госсекретаря США Майка Помпео создается такое впечатление, будто бы Россия постоянно назначает президентов в Соединенных Штатах, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Если послушать Помпео, то Россия вмешивается в выборы в США с тех пор, когда он ещё в школу ходил. И Буша-мл. мы якобы выбрали, и Обаму, и его шефа Трампа тоже мы… А самого Помпео, случаем, на его пост не мы назначили? Тут есть над чем поразмыслить Конгрессу и либеральным СМИ», — заявил сенатор.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы вмешивается в американские выборы еще с 2004 года. В своем заявлении Помпео указал на «руку Кремля» в президентских выборах в США в 2004, 2008 и 2012 годах. При этом выборы 2016 года, по мнению госсекретаря, прошли без «российского вмешательства».