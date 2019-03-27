Германия, 28 марта, 2019, 01:36 — ИА Регнум. В результате утечки аммиака в Ледовом дворце немецкого Штраубинга пострадали 14 человек, передает радиостанция Bayerischer Rundfunk.

Сообщается, что в Ледовом дворце проводились ремонтные работы, в ходе которых экскаватор повредил трубу. После утечки аммиака спасатели эвакуировали 118 человек из близлежащей школы и 130 местных жителей, проживающих в районе спорткомплекса. В результате происшествия пострадали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта на мясоперерабатывающем заводе в южнокорейском Ымсоне произошла утечка аммиака. Пострадали 23 работника предприятия, их доставили в больницу. Причиной аварии стал 25-тонный автобус, которые повредил газопровод между зданиями завода.