Лондон, 28 марта, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Британские полицейские перекрыли улицы Кенсингтон-Черч-стрит и Кенсингтон-Хай-стрит, а также оцепили один из домов в центре Лондона, где, по предварительным данным, укрывается вооруженный мужчина, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондонская полиция

Сообщается, что мужчина забаррикадировался в здании при попытке сбежать от полиции. В настоящее время он находится внутри здания. Полицейские отправили к дому переговорщика, который должен вынудить мужчину покинуть здание. Также в район происшествия отправлен вертолет для наблюдения за обстановкой.

Отметим, что здание, где забаррикадировался вооруженный мужчина, находится в престижном районе Лондона — Южном Кенсингтоне. В этом районе находятся и особняки богатых людей, и Кенсингтонский дворец, который является резиденцией внуков королевы Елизаветы II.