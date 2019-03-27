Набережные Челны, Татарстан, 28 марта, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Квалифицированных сотрудников закрываемых заводов Ford Sollers в Татарии готов принять на работу КамАЗ, сообщили в пресс-службе группы предприятий.

Kamaz.ru КамАЗ

Речь идет о специалистах, которые останутся без работы после сворачивания производства Ford Sollers в городах Елабуга и Набережные Челны.

Читайте также: Ford Sollers в июне закроет три завода в Татарии и Ленобласти

Напомним, Ford Sollers решил закрыть производство автомобилей в Набережных Челнах и во Всеволожске (Ленинградская область). Также закрывается производство автомобильных двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (Татария).

Читайте также: Козак: В России Ford будет выпускать только лёгкие коммерческие автомобили