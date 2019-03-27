Челябинск, 28 марта, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Нарушения температурного режима при транспортировке 19,5 т свежемороженого минтая из Приморского края выявлены в Челябинской области, сообщили в пресс-службе управления регионального Россельхознадзора.

Foodinformer.ru Минтай

«Температура в толще продукции составляла — 14,6 °С вместо положенных — 18 °С», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводятся лабораторные исследования образцов продукта. Партию груза поместили в изолированные условия хранения.

Напомним, с начала месяца по факту нарушения температурного режима при перевозке на изолированное хранение отправлено более 335 тонн рыбы.