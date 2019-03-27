Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли областной закон, в соответствии с которым застроенный многоэтажными домами поселок Мурино Муринского сельского поселения Всеволожского района получает категорию «город». Муринское сельское поселение преобразуется в Муринское городское поселение.

Lenobl.ru Мурино

Мурино примыкает к Санкт-Петербургу с севера, здесь ведется активное жилищное строительство.

«На данный момент в Мурино проживает около 40 тыс. жителей <…> Это давно уже городской квартал, где от «села» остались только 200 га сельскохозяйственной земли», — отметили в пресс-службе Заксобрания Ленобласти.

Переименование поселка в город влечет за собой последствия и для бюджета, и для жителей Мурино. Полномочия городского поселения расширятся, доходная часть бюджета увеличится на 16 млн рублей за счет передачи в него 3% от НДФЛ. Кроме того, Мурино сможет принять участие в федеральной программе «Городская среда» и получить дополнительные средства на обустройство общественных пространств, внутридворовых территорий и другие цели.

В то же время для жителей города Мурино увеличатся тарифы на электроэнергию. Впрочем, люди понимают и принимают новую реальность.

Как рассказала глава областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак, среди жителей Мурино прошло интернет-голосование, в котором 82,5% голосовавших высказались за изменение статуса населенного пункта. Хотя это голосование не имеет обязательной силы, оно ясно выразило мнение жителей.

В июне 2019 года были проведены общественные слушания, на которых жителям были разъяснении все «плюсы» и «минусы» изменения статуса, в том числе повышение тарифов на электроэнергию.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Ленобласти, в 2018 году решение о смене статуса поселка принял совет депутатов Муринского сельского поселения, затем его поддержал совет депутатов Всеволожского района.

По данным областной исполнительной власти, на январь 2019 года в Мурино было зарегистрировано 42 340 человек, но фактически там проживает порядка 100 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году статус города получила деревня Кудрово в том же Всеволожском районе, также превратившаяся в последние годы в многонаселенный жилой район.