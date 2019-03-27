Челябинск, 28 марта, 2019, 00:19 — ИА Регнум. В соревнованиях за Кубок губернатора Челябинской области по тхэквондо приняли участие более 1000 спортсменов, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Ilgar Jafarov Тхэквондо

Встречи, на которые приехали борцы из 27 субъектов РФ, в том числе из Новосибирской, Тюменской, Свердловской областей, проходили 25 и 26 марта в легкоатлетическом манеже. Кубок губернатора Челябинской области по тхэквондо проводился в регионе впервые.

«Программа турнира включала технический комплекс «пхумсэ» и поединки «керуги», — сообщили в пресс-службе.

Участвовали спортсмены трех возрастных групп: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки. Было разыграно 48 комплектов уникальных медалей, специально разработанных для этих соревнований. Медали прибыли из Китая.