Магас, 28 марта, 2019, 00:18 — ИА Регнум. В Ингушетии несколько сотен протестующих устроили несанкционированную акцию и вступили в столкновения с силами правопорядка, сообщают СМИ.

Здание Конституционного суда России

Официально согласованный митинг протеста проходил в столице Ингушетии — городе Магасе — накануне, 26 марта. Участники митинга выступили против утверждения закона «О референдуме Республики Ингушетия», который запрещал бы проводить плебисцит по вопросам административно-территориальных изменений региона.

Эти протесты начались ещё осенью 2018 года, когда власти Чечни и Ингушетии вплотную подошли к решению вопроса о границе между двумя субъектами федерации. Дело в том, что в 90-х годах ХХ века, с момента распада Чечено-Ингушской АССР, между Ингушетией и Чечней отсутствовали четко установленные границы. Время от времени приграничный вопрос вставал на повестке дня. 26 сентября 2018 года лидеры Ингушетии и Чечни подписали соглашение об административной границе между субъектами. В соответствии с ним стороны обменялись равноценными незаселенными территориями площадью около 2 тыс. гектаров каждая. Чеченская сторона получит часть Надтеречного района. В обмен на это ингушской стороне передадут равноценную территорию на границе с Малгобекским районом.

Однако в Ингушетии нашлись силы, которым не понравился обмен территориями, и в республике начались несогласованные акции протеста. Митинги протеста проходили в октябре 2018 года, а затем в конце ноября того же года. Протестующие требовали, чтобы вопрос об установлении границ между Чечней и Ингушетией был вынесен на референдум, однако законодательство Российской Федерации этого не требует (референдум необходим лишь при изменении границ). Тем не менее протестующие настаивали на своем. Ситуацию осложнял тот факт, что на стороне протестующих фактически выступил Конституционный суд Ингушетии, который признал закон об установлении границ с Чечней противоречащим конституции Ингушетии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал запрос в Конституционный суд России о соответствии Конституции РФ Соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чеченской республикой, а также Закона Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года № 42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой». Запрос был подан 8 ноября, 27 ноября состоялось заседание Конституционного суда (в тот же день в Магасе прошел согласованный митинг противников установления границы между Чечней и Ингушетией), а 6 декабря было вынесено решение.

Конституционный суд постановил, что соглашение конституционно, а новые границы — законно установлены. Референдум по вопросу об установлении границ не является необходимым. Решение Конституционного суда Ингушетии признано неправомерным.

Юнус-Бек Евкуров, комментируя решение Конституционного суда России, заявил, что в вопросе установления границы между Ингушетией и Чечнёй поставлена точка, Рамзан Кадыров же высказал мнение, что ингушский и чеченский народы, несмотря ни на что, останутся братскими.

Тем не менее те политические силы в Ингушетии, которые объявили себя оппозицией к действующей республиканской власти во главе с Евкуровым, взяли на вооружение уже антикоррупционную повестку и вновь устроили согласованную акцию протеста 26 марта 2019 года. Поводом для митинга стала попытка властей Ингушетии принять новую редакцию закона о референдуме. В новой редакции данного закона запрещается проведение референдумов по вопросам административно-территориальных изменений региона.

Протестующие, которых было несколько тысяч человек (до 5 тыс.), потребовали отставки Евкурова, усиления борьбы с коррупцией в республике, отмены договора о границах с Чечней, реализации в полной мере закона о реабилитации репрессированных народов. Также собравшиеся требовали узаконить проведение открытых выборов главы республики. Митинг прошел мирно, однако порядка 150 его участников после завершения массовой акции отказались расходиться и оставались на площади всю ночь. Силовики, которые обеспечивали соблюдение правопорядка, призвали оставшихся на площади разойтись, но после того, как те отказались, не применяли к ним мер воздействия. Палатки митингующим разбить не разрешили.

Утром 27 марта к находящейся на площади в центре Магаса группе митингующих присоединились дополнительные люди. Судя по кадрам наружного видеонаблюдения, среди митингующих были провокаторы, которые попытались атаковать стражей порядка, бросая в них стулья, камни и бутылки. Правоохранители несколько потеснили протестующих, но не применяли к ним жестких мер воздействия. При этом ранения получили 10 стражей порядка. Трое сотрудником ОМОНа получили серьезные травмы.

Организаторы акции 26 марта обратились к властям с просьбой провести ещё протесты через пять дней, взамен они обещали утихомирить своих сторонников на центральной площади в Магасе. Власти Ингушетии пошли навстречу протестующим и пообещали согласовать новую акцию протеста через пять дней.

Однако не всех из тех, кто находился в этот момент на площади, устроил такой поворот событий. Часть оставшихся на площади в Магасе протестующих покинула её и переместилась в соседнюю Назрань, где перекрыла федеральную трассу «Кавказ». Протестующие попытались соорудить импровизированную баррикаду и перегородили трассу автомобилями. Правоохранители наблюдали за происходящим, но не вмешивались. Задержаний также не было.

Часть лидеров протеста обратилась к митингующим с просьбой не нарушать порядок и освободить трассу, однако сперва это не подействовало. Но через некоторое время протестующие в Назрани (среди которых в основном была молодежь) разошлись, и движение по автодороге было восстановлено.

Что касается законопроекта «О референдуме», который должен был заменить существующий подобный закон 1997 года, то он был отозван Евкуровым по просьбе общественности.