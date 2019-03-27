Вашингтон, 27 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В первых числах апреля США и их сателлиты по блоку НАТО объявят о новых антироссийских мерах, заявил 27 марта в конгрессе госсекретарь США Майк Помпео.

DonkeyHotey Майк Помпео

По словам Помпео, после министерской встречи НАТО в Вашингтоне, назначенной на 3−4 апреля, он надеется сообщить о новом комплексе совместных мер «для отпора действиям России в Крыму, Азовском море и регионе».

Кроме того, госсекретарь Помпео заявил, что Вашингтон продолжит добиваться возвращения Крыма в состав Украины.