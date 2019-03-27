Нью-Йорк, США, 27 марта, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Фондовый рынок США завершил торги в минусе из-за падения доходности казначейских облигаций и проблем глобальной экономики, 27 марта передает агентство Reuters.

Нью-йоркская фондовая биржа

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 32,14 пункта (0,13%), до 25 625,59 пункта, индекс S&P 500 упал на 13,09 пункта (0,46%), до 2805,37 пункта, индекс Nasdaq упал на 48,15 пункта (0,63%), до 7643,38 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 26 марта фондовый рынок США показал уверенный рост.

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