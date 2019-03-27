Каракас, 27 марта, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Предводитель политических групп, пытающихся захватить власть в Венесуэле, Хуан Гуайдо, объявил 6 апреля днём начала операции по свержению законного президента страны Николаса Мадуро.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо и Николас Мадуро

Об этом Гуайдо, активно поддерживаемый США, сообщил 27 марта на своей странице в Twitter.

«Первые шаги операции «Свобода» состоятся 6 апреля по всей стране. В этот день мы должны будем подготовить и сформировать комитеты помощи и свободы», — написал Гуайдо.

Более конкретного описания этих шагов самозваный «глава государства» не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле с 21 января 2019 года продолжаются попытки захвата власти подконтрольными США политическими группами, возглавляемыми Хуаном Гуайдо, назначившего себя «временным главой государства».