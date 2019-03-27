Ашхабад, 27 марта, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 27 марта, провел встречу с председателем правления российского концерна «Газпром» Алексеем Миллером, пишет «Туркменистан сегодня».

В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.

Также стороны акцентировали внимание на развитии газохимической промышленности с ориентиром на выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, спрос на которую на мировом рынке постоянно растет.

При этом Бердымухамедов и Миллер отметили перспективность партнерства в таких сферах, как внедрение новейших достижений научно-технического прогресса и оснащение нефтегазового комплекса передовым оборудованием.

Подводя итог переговоров, президент Туркмении отметил, что одним из ключевых векторов модернизации и развития национального топливно-энергетического комплекса является наращивание деловых контактов с зарубежными партнерами.

ИА REGNUM напоминает о том, что в январе 2016 года «Газпром» досрочно аннулировал контракт на поставки природного газа госконцерном «Туркменгаз». Российская сторона считает, что Туркмения нарушила договоренности и неправомерно увеличила цены на голубое топливо.

Туркменская компания в ответ на это обвинила «Газпром» в неплатежеспособности и нарушении условий соглашения.

В июле 2016 года «Газпром» подал иск на $5 млрд (свыше 320,8 млрд рублей по текущему курсу) против «Туркменгаза». Однако уже в ноябре 2016 года судебные разбирательства были приостановлены по инициативе российского газового холдинга.