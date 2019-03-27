Париж, 27 марта, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Во Франции оставили свои посты три высокопоставленных сотрудника правительства страны, сообщает 27 марта коммюнике Елисейского дворца, представленное представителям СМИ.

Отставка

В отставку ушли официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, госсекретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и министр по европейским вопросам Натали Луазо.

Причины их ухода с занимаемых постов в коммюнике не указаны.

По мнению ряда СМИ, такие решения вызваны намерением вышеперечисленных чиновников принять участие в муниципальных и парламентских выборах.