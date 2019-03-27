Москва, 27 марта, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Страны Европы будут всё сильнее конкурировать за участие в проекте «Один пояс — Один путь», и давление Вашингтона на Брюссель в этом отношении будет не сдерживать эту тенденцию, а лишь подстёгивать сопротивление государств Европы бюрократии Евросоюза. Об этом заявил востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что такое Европа для китайцев? Это 530 миллионов покупателей. Америка — 330 миллионов всего. Юго-восточная Азия — 650 миллионов. Но мы не должны забывать, что китайский рынок — это 1 млрд 370 миллионов! Сейчас происходит очень быстрое развитие китайского внутреннего рынка, чтобы ослабить зависимость от внешнего. Поэтому европейцам надо поторопиться и принимать решения», — заявил Тавровский.

Стратегия «Один пояс — Один путь» была сформулирована в 2013 году, и в её осуществлении уже наметились как успехи, так и очень серьёзные проблемы. Первые итоги будут подводиться 26−28 апреля 2019 года в Пекине на Втором форуме Шёлкового пути, куда приезжает президент России Владимир Путин, итальянский президент — первый из присоединившихся европейских глав государств, — и ещё около 30 руководителей, отметил политолог.

По его мнению, число европейских лидеров, заинтересованных в участии в китайских проектах, будет прямо зависеть от степени давления Вашингтона на Брюссель в связи с позицией Евросоюза в отношении Китая.

«Уже точно едет президент Чехии, поедут из Венгрии… Между тем, Еврокомиссия на днях приняла решения, согласно которому Китай является системным соперником. Если для США Китай это стратегический противник, то у этих на одно деление ниже — они системный. И насколько я понимаю, американцы будут давить на Брюссель, чтобы они не развивали отношения слишком быстро», — считает эксперт.

В результате чем больше будет Брюссель давить на европейские столицы, тем «больше гостей будет в конце апреля в Китае», считает он.

Италия стала первой страной Европейского союза из членов Большой семерки, поддержавшей китайский проект «Один пояс — один путь». В соответствующем меморандуме стороны договорились сотрудничать в развитии автомобильных и железных дорог, мостов, гражданской авиации, портов, сферы энергетики.

Желание Италии сотрудничать с Китаем вызывает обеспокоенность в США и ЕС. На встрече с Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Пекина уважать единство ЕС. В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Ангела Меркель пожелали Китаю лучше прислушиваться к общеевропейским интересам.