Симферополь, 27 марта, 2019, 22:52 — ИА Регнум. В Крыму нейтрализовали в море немецкую фугасную авиабомбу весом 500 кг, пролежавшую на морском дне со времён Великой Отечественной войны, сообщает 27 марта агентство «Крыминформ».

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Опасную находку обнаружили дайверы в районе курортного посёлка Орджоникидзе в 250 метрах от берега. Дайверы немедленно известили сотрудников МЧС, которые после обследования бомбы решили взорвать ее на месте.

После подрыва авиабомбы было проведено контрольное погружение для проверки этого участка дна на присутствие других взрывоопасных предметов.